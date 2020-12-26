Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu eksi 4

Diyarbakır: Az bulutlu 9