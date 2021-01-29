Bugün hava nasıl olacak?

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren batısı yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı, akşam saatlerinden sonra batısı çok bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı 9

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu 6