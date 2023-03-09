Bugün hava nasıl olacak? 9 Mart 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile İskenderun Körfezi'nde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 19

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