Bugün hava nasıl olacak? 9 Şubat 2023 Perşembe

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı 0

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9

Adana: Parçalı ve az bulutlu 11

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 6

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 6

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