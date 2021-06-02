Bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Haziran hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra Anadolu Yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı bulutlu 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 28

Antalya: Parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30