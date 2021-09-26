İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Eylül hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Eylül hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. İstanbul'da ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Az bulutlu ve açık 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.