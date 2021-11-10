Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya ve Van çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor) 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19