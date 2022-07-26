Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!...

Hava sıcaklığı: Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu, güneş görülüyor. Sıcaklık ise bölge genelinde 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor.

Ege Bölgesinde gökyüzü bol güneşli. Sıcaklık iç kesimlerde 30 derecelerde, kıyıda ise 36-38 derecelere kadar çıkıyor. Çarşamba günü Denizli'de 40 derece sıcaklık görülmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi bol güneşli ve sıcak havalara devam ediyor. Antalya dolaylarında sıcaklık tekrar 40 derecelere ulaştı. Mersin'de 34, Adana'da ise 36 derecelik sıcaklık ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde de hava az bulutlu. Sıcaklık Ankara'da 31, Eskişehir ve Kayseri'de 30, Sivas'ta 27 derece ölçülüyor. Çarşamba günü sıcaklıkların birkaç derece daha yükselmesi bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde bulutlar yoğunlaşıyor. Yerel olarak sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık ise bölge genelinde 25 ile 27 derece arasında ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Bölgenin kalanında ise hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise Kars ve Erzurum'da 28-29, Malatya'da 33 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü bol güneşli. Sıcaklıklar da yüksek seyretmeye devam ediyor. Gaziantep'te 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 39 derecelik sıcaklık var. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39