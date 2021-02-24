Bugün neler oldu? 24 Şubat 2021 Çarşamba Günün Özeti

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 135'e yükseldi

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 135'i gözaltına alındı.

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Diyarbakır polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Diyarbakır'da son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 37 milyon lira olan 621 kilogram esrar, 2,5 kilo metamfetamin, bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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MSB: "Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, HDP'li milletvekilleri Berdan Öztürk, Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

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İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı

Mart ayında kademeli olarak normalleşme adımlarının atılacağının duyurulmasının ardından ikinci el otomobil piyasasından hareketlilik sinyalleri geldi.

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Rus gemisi tarihte ilk kez kışın Kuzey Buz Denizi'ni geçti

Rusya'dan Çin'e sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan bir gemi tarihte ilk kez kış mevsimi ortasında Kuzey Buz Denizi'nden geçmeyi başardı.

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İtalya'da Etna Yanardağı püskürttüğü lavlarla geceyi aydınlattı

İtalya'nın Sicilya Adasında bulunan Etna Yanardağı, günlerdir püskürttüğü lavlarıyla gökyüzünü aydınlattı.