Bugün okullar tatil mi? 22 Aralık kar tatili olan iller...

Artvin'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi



Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Murgul ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada “Artvin ilimizin bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin il merkezi ve Murgul ilçemizde 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca il merkezi ve Murgul ilçemizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın, 22 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Safranbolu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime 1 gün ara verildi.

Sabaha karşı başlayan ve etkili olmaya devam eden kar yağışı sonrası Safranbolu ilçe kaymakamlığı ilçe genelinde okulların bir gün tatil edildiği duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, " İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık 2021 Sali günü ilçemiz genelinde orgun ve yaygin egitim kurumlarına bir 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle Kamu'da görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır." İfadesinde bulunuldu.

Kastamonu (10 ilçesi)

Kastamonu genelinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde 22 Aralık itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani ve Küre ilçelerinde tüm okullar, İnebolu ilçesinde lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullar ile Cide, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinde taşımalı eğitime 22 Aralık itibariyle 1 gün ara verildi.

Ordu

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle iki ilçede eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde ve yaylalarında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken, Ordu Valiliği Akkuş ve Gürgentepe ilçelerine eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde eğitim-öğretime 22 Aralık 2021 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ağrı'da Hamur, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçeleri

Ağrı'da bazı ilçelerde kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Ağrı'da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde bulunan tüm köy okulları ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Amasra

Amasra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden etkili kış şartları nedeniyle meteorolojik veriler, sağlık ve ulaşım şartlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarımızda 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Uzaktan eğitime devam edilecektir” denildi. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bitlis'in 3 ilçesinde eğitime ara

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi. Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Konya

Konya'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi. Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi. Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 9 ilçede yüz yüze eğitim yapılamamıştı.

Muş

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretime il genelinde bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı değerlendirildiğinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 22 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.