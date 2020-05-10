Bugün sokaklar 4 saatliğine 65 yaş üstünün

sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkacakları saatlerde dışarı çıkmamaları ricasında bulundu.Dünyada ve Türkiye'de etkili olan Koronavirüs - COVİD 19- salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda 4 gün ve 3 gün ilan edilen kısıtlamanın bu hafta 2 gün süreceği öğrenilmişti. 65 yaş üstü vatandaşlar risk grubunda oldukları için 7 haftadır sokağa çıkamıyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar belirlenen gün ve saatte dışarı çıkabileceklerini açıklamış, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile de detayları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu kapsamda 10 Mayıs Pazar günü (bugün) 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkabilecek.

Bakan Koca'dan mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!'' dedi.

Bakan Soylu da bir mesaj yolladı

Bakan Soylu, açıklamasında bir ricada bulunarak sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkacakları saatlerde dışarı çıkmamalarını istedi.