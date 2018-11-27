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'Bulana kadar durmak yok'

'Bulana kadar durmak yok'
'Bulana kadar durmak yok'

Petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Fatih gemisi ile derin deniz sondajı yapan Türkiye, Mersin’in yaklaşık 40 kilometre açıklarında sığ deniz sondajı faaliyetlerine de başladı.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de sahip olunan ruhsat alanları içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacaklarını belirterek, “Kazdığımız kuyularda petrol ya da doğalgaz bulana kadar durmayacağız” dedi. Mersin açıklarında kurulan platformda incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, “Hedefimiz belli, enerjide bağımsız güçlü bir Türkiye. Bütün plan ve stratejilerimizin temelini, Türkiye'nin enerjide kendi öz yeterliliğini sağlaması üzerine kurduk. Bu stratejimiz doğrultusunda projelerimizi hayata geçiriyoruz. STAR Rafinerisi, TANAP, TürkAkım, yerli kömür atağı, Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası, bunlardan bazıları... Bu projelerle amacımız, barış ve huzurun sağlanması. Doğu Akdeniz'de de istikrarın savunucusu olacağız. Kimsenin kaynaklarında gözümüz yok. Derdimiz, hukuki haklarımızı kullanarak, kendi kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak. Fatih, Barbaros, Oruç Reis, bu platformumuz ve yakında filomuza katılacak olan yeni sondaj gemimiz, denizlerdeki mevcudiyetimizin belgeleridir. Keşfedilmemiş, aranmamış ne sığ ne de derin deniz bırakacağız. Yerli mühendislerimizin gayretiyle çalışmalarımız hep devam edecek” dedi.

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