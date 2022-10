'Bulaşıcı hastalıklara karşı korunmanın yolu bağışıklığın güçlendirilmesinden geçiyor'

Mevsimsel geçişler hızla etkisini gösterirken soğuk algınlığı gibi üşütmeye bağlı bulaşıcı hastalıklar da ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Beslenme Uzmanı Tuğba Türkcan, özellikle son günlerde iyice artış gösteren grip türevi hastalıklardan korunmanın yollarıyla ilgili bilgiler verdi.

Türkcan, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliğin ve mevsimsel geçişlerin son dönemde iyice etkisini gösterdiğini belirterek, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskinin de artış gösterdiğini aktardı. Bulaşıcı hastalıklara karşı korunmanın yolunun bağışıklığın güçlendirilmesinden geçtiğini vurgulayan Arş. Gör. Tuğba Türkcan, bağışıklık güçlendirici çorba tarifi vererek, vitaminlerin de ne sıklıkla kullanılması gerektiğini anlattı.

"Stres ve kaygı bağışıklığı zayıflatıyor"

Maske kullanımının da azaldığı ortamlarda daha hızlı bulaşan salgın, burun akıntısı, öksürük, ateş gibi belirtilerle hastalığın kendisini gösterdiğini söyleyen Türkcan, bağışıklık sisteminin soğuk algınlığından kanser gibi ciddi durumlara kadar her şeyle savaştığını belirtti. Türkcan, “Bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin bazı ek yolları; iyi beslenmek, fiziksel olarak aktif olmak, sağlıklı ağırlığı korumak, yeterince uyumak, sigara içmemek ve alkol kullanımından kaçınmaktır. Aynı zamanda “stres ve kaygıyı azaltmak, bağışıklık sağlığının anahtarıdır” da diyebiliriz. Su içmek de her zamanki gibi burada da bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Soğuk algınlığının süresini azaltmak içinse C vitamini bakımından zengin içerikler tüketilmeli. Bu yüzden beslenmenize portakal ve çilek gibi meyvelerin yanı sıra domates, brokoli ve ıspanak gibi yiyecekleri de eklemelisiniz” dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en önemli yolunun meyve, sebze ve et ürünlerindeki vitaminleri vücuda doğal beslenme yolları ile almak olduğuna dikkat çeken Türkcan, "Bunun yanı sıra hastalık dönemlerinde doktor kontrolü ile alınması gereken C, D, Mürver ve Çinko gibi vitaminler de hastalığın iyileşme sürecini kısaltmaları ile biliniyor" dedi.

Tavuk suyu çorbasının bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı A ve C vitaminleri, magnezyum, fosfor ve antioksidanları içerdiği için bağışıklık sistemini desteklediğini belirten Beslenme Uzmanı Türkcan, hastalık dönemlerinde evde kolaylıkla yapılabilecek bağışıklığı güçlendiren çorba tarifi verdi. Türkcan, tarifi şöyle sıraladı: 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1/2 büyük soğan, dilimlenmiş. 1/2 su bardağı havuç, dilimlenmiş. 1/2 bardak kereviz, dilimlenmiş. 1 büyük kemiksiz tavukgöğsü (Küçük parçalar halinde kesilmiş). 2 diş sarımsak. 5 su bardağı tavuk suyu. 1-1/2 çay kaşığı kekik. 5-6 yaprak ıspanak. 1 avuç fasulye. Hazırlanışı ise şöyle; bir tencerede yağı ısıtın. Havuç, kereviz, soğan ve tavuğu ekleyin ve orta ateşte tavuk kahverengileşinceye kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin. Sarımsak ekleyin ve 1 dakika daha pişirin. Tavuk suyu ve kekik ile karıştırın. Ara sıra karıştırarak tavuk tamamen pişene kadar yaklaşık 5 dakika kaynamaya bırakın. Tencereye ıspanak ve fasulyeyi ilave edin ve fasulyeler yumuşayana kadar 5 dakika daha pişirin."

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.