Bulduğu siyah sentetik ham elması satmak istiyor

İnşaatının temelinde bulduğu Sentetik elmas taşını ilk önce güzel bir taş diye saklayan Cemal Atan, daha sonra internet üzerinden dolaşırken benzer taşları görünce değerli olduğunu düşündü. Araştırmalarının ardından Sentetik elmas taşı olduğunu anlayınca değerlendirmek isteyen Atan, “Bu taş 9 kilo ağırlığında ve çok güzel parlak bir taş ve bunun aynı eşdeğerindeki taş tarttığımızda 4- 4,5 kilo gelirken bu taş ise 9 - 9,5 kilo geliyor. Ve bunu değerlendirmek istiyorum'' dedi.

"Sentetik elmas taşında gökkuşağını andıran renk oluşumu"

Elektrikli spiral ile kesmeye denediğini ve hiçbir şekilde kesilmediğini söyleyen Atan, “Denemek amaçlı spiral ile kesmeye çalıştım ama spiral kayıp kesmiyor. Bir de bu taşı güneşe tuttuğum zaman köşelerinde Gökkuşağı gibi 3-4 ayrı renk oluşuyor. Taşa baktığınızda içerisinde siyah kaburgalar gözükürken güneşe tuttuğumuzda köşe kısımlarından Gökkuşağını andıran rengarenk görüntüler oluşuyor. Parlak ve siyah olan bu taşı araştırdığımda sentetik ham elmas olarak gözüküyor'' diye konuştu.

Temelde el yapımı taşlarla sentetik elmasın etrafının korumaya alındığını söyleyen Atan, “Bu taşı evimin temelinde bulduğumda etrafında normal çekiçten geçmiş el yapımı taşlar vardı. Taşların arasında korunmuş gibiydi. İnşaatımın temelinde bu taşı çıkardığımda bir tarafı cam gibi siyah ve parlak, diğer tarafı ise kar taneleri gibi oksitlenme vardı. Yıllarca yer altında kaldığı için oksitlenme yapmış. Bu oksitlenmeyi ne yaptıysam çıkartamadım. Bedenine yapıştırılmış gibi ve beyazlanmış kar tanelerini andıran görüntüsü vardı" dedi.

Jeoloji Mühendisi Serhat Arslangörür, bu taşın elmas olduğunu anlayabilmek için en iyi yöntemin mikroskopla incelenmesi gerektiğini söyleyerek, ''Elmas bilinen en sert maddelerden biridir. Mohs sertlik göstergesinde en yüksek sayıyla (10) gösterilir. Diğer bütün mineralleri çizebilecek bir sertliğe sahiptir. Bu taşın elmas olup olmayacağına ancak incelemelerden sonra yapılabilecek mikroskobik çalışmalar sonucunda belli olabilir. Ama bu kadar büyük bir elmas da dünya üzerinde yok. Bulunan en büyük elmas bile bunun dörtte biri kadar. Bunun farklı özellikleri olabilir. Yeniden kristalize olmuş bir göktaşı olabilir. Dünyada bulunmayan mineraller içerebilir, yapısal anlamda farklılaşmış olabilir. Bu taşın mikroskop altında incelenmesi gerekiyor. Minoroloji uzmanları tarafından bakılarak incelenmesi gerekiyor. Elmas ile oksidyen arasında yüzde bir ila iki arasında su farkı vardır. Bu nedenle bu taş büyük bir ihtimalle ya oksidyen ya da göktaşıdır. Bu göktaşıysa ve olivin içeriyorsa çok değerlidir. Pembe renk olivinlerin temel özelliğidir. Dünyada da vardır ama göktaşlarında daha zengindir. Pembe renk değişimi biraz da ona işaret ediyor. Göktaşları farklı özellik ve görünümlerde de olabilir. Nedeni şu? Uzayda ve atmosferde göktaşları en az 30 - 40 bin kilometre hızla hareket halindedirler. Dünyaya inerken de 50-60 bin hızla atmosfere girdikleri zaman yüksek sıcaklıklar eriyip yeniden kristalize olabiliyor ve özellikleri değişebiliyor. Onun için de dünyada olmayan farklı mineraller içermiş olabilir. Bu nedenle tetkikinin yapılıp karar verilmesi lazım. Bu ezberle olacak bir şey değil'' açıklamalarında bulundu.

Olgun Yıldız