Buldukları ilaçları içip zehirlenen ikizlerin babası:'Çocuklarımı göremiyor, sarılamıyorum'

Olay, dün İnegöl İlçesi Huzur Mahallesi 17. Sokakta meydana geldi. İkiz kardeşler Mizgin ve Ecrin D.(4), sokakta oyun oynarken kaldırıma atılmış poşet içindeki ilaçları şeker zannedip yuttu. Kısa süre sonra fenalaşan çocuklar, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İkizler doktorların yaptığı müdahale sonrası yoğun bakıma alındı.

Çocuklarımı göremiyor, sarılamıyorum. Ben yaşadım başkası yaşamasın

Zihinsel engelli hastaların tedavisinde kullanıldığı iddia edilen ilaçları içerek yoğun bakıma alınan ikizlerin babası Erkan Dündar, “Çocuklar dün içtikleri ilaç nedeniyle yoğun bakımdalar. Dünden beri çocuklarımı göremiyorum. Bu ilaçlar zihinsel engellilerin tedavisinde kullanılan dozu yüksek ilaçlar. Vatandaşlarımızın kullanmadıkları ilaçları poşete koyarak çöp konteynerlerine atsınlar yada imha etsinler. Sokağımızda 10'un üzerinde çocuk var. Bugün ben bu durumu yaşadım, kızlarım yoğun bakımda. Ben onları göremiyorum, sarılamıyorum. Bu anlatılamaz bir durum. Bugün ben yaşadım en azından başka kimse yaşamasın. Bununla alakalı tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Çocuklarımın bu durumda olmasına sebep olanlarda eminim ki vicdan azabı çekiyordur. İnşallah çocuklarım sağ salim çıksınlar, biz evimize dönelim” ifadelerini kullandı.

Çamı açıp çöp diyerek kaldırıma ilaç atmak mantıklı bir hareket değil

İlaçları sokağa atan kişinin komşuları olduğunu söyleyen Dündar, “İlaçları sokağa atan yetişkin biri. Çocuk olsa cahildir diyebiliriz. Ancak yetişkin birinin bu ilaçları poşete koyup çöp konteynerine atması yada tuvalete dökmesi gerekir. Böylece kimse zarar görmez. Görmemesi içinde elinden geleni yapması gerekiyor. Bugün bu durumu ben yaşadım. Yarın bir başkası yaşamasın. Camı açıp çöp diyerek kaldırıma ilaç atmak mantıklı bir hareket değil. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımız seslenip duyarlılığa davet ediyorum” dedi.

Ali Kamur - Salih Bilal Aslan