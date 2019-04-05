Bülent Korkmaz: 'Gol pozisyonları vardı onları kaçırdık'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 4-1 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ilk yarıdaki oyunun ikinci yarıda olmadığını vurgulayarak, "Oyun olarak ilk yarıdaki oyunumuz ikinci yarıda yoktu. İkinci yarıdaki oyunumuz istediğimiz gibi değildi. İlk yarıda istediğimizi yaptık. Öne geçtik. Net olarak gol pozisyonları vardı onları kaçırdık. Ama ikinci yarıda daha değişken bir oyun vardı. Hem oyunu hem skoru maalesef Trabzonspor lehine çevirdik" dedi.

Ozan Köse