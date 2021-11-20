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Bülent Korkmaz: 'Hak ettiğimiz bir galibiyetti'

Bülent Korkmaz: 'Hak ettiğimiz bir galibiyetti'
Bülent Korkmaz: 'Hak ettiğimiz bir galibiyetti'

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2-0 Beşiktaş galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

Bülent Korkmaz: 'Hak ettiğimiz bir galibiyetti' - Tıkla İzle

Süper Lig 13. Haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Alanyaspor, maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Futbolcularımı kutluyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum” dedi.

Beşiktaş'ı lig ve şampiyonlar ligi maçlarını izleyerek iyi analiz ettiklerini de aktaran Korkmaz, “Artı yönleri çok olan yetenekli oyuncuları var. Onlara önlem almanız çok zordu. Biz alanı merkezden kapatmaya çalıştık. İkinci topu alıp bağlantı paslarla hücum çıktık. Taktik anlayışımızı doğru bir şekilde yapmayı başardık” diyerek sözlerini tamamladı.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser
 

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