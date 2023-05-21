Bülent Korkmaz: “İstikrarlı bir Rizespor olmalı”

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, “Maçla ilgili bir şey demeye gerek yok, zor olacağını ve eziyetli olacağını biliyorduk. Amaç mutlu sona ulaşabilmekti. Sezon başında başlarken bir aile ortamı oluşturursak başarıyı yakalarız demiştik. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Son zamanlara kadar benim aleyhimde de olsa, siyah çelenk de bıraksalar. Maalesef üzücü ama ben ve ekibim inandık. Onlarla beraber bu işi başarabileceğimizi dile getirdik. Önemli olan dışarıdan etkilenmemek, kendi doğrunuzla birlikte dik durabilmek. Böyle yaptık. Doğru da yaptık. Bazen başarılı olursunuz bazen olamazsınız. Benim teknik direktörlük kariyerimde de şampiyonluk bir ilk oldu. Rizespor'a hayırlı olsun” diye konuştu.

"Bu şehrin, bu kulübün doğru yolda adımlar attığını bilmeleri gerekir"

Çaykur Rizespor'un yeniden düşmemesi için istikrarlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini kaydeden Korkmaz “Rizespor Kulübü'nden ricam; bir düşüyor, bir çıkıyor. Bunun olmaması için geçmişte yaşanan hatalar, yanlışlar neyse onları belirleyip, ama bensiz ama benli fark etmez, doğru yolda ilerlemesidir. Bunu yapmazsa yine aynı şey olur. Bu şehrin, bu kulübün doğru yolda adımlar attığını bilmeleri gerekir. Ona göre hareket etmesi gerekir. İstikrarlı bir Rizespor olmalı. Onun için şimdiden planlamayı yapacaklar ona göre hareket edecekler” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir – Ali Maşalacı – Kubilay Ateş



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