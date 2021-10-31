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Bülent Korkmaz: 'Kazanamıyorsan, kaybetmemek gerekir'

Bülent Korkmaz: 'Kazanamıyorsan, kaybetmemek gerekir'
Bülent Korkmaz: 'Kazanamıyorsan, kaybetmemek gerekir'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe karşısında 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Bülent Korkmaz: 'Kazanamıyorsan, kaybetmemek gerekir' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyunun ilk ve son 15 dakikasında etkili olduklarını belirterek, “Gol ve gol pozisyonları bulduk. Önce öne geçtik, ardından, mağlup duruma düştük ama ona rağmen takımın maçı bırakmaması ve sonuna kadar zorlaması benim için önemliydi. Bunu deplasmanda söylemek isterdim ama kazanamıyorsan kaybetmemek gerekir. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Korkmaz, milli takım arası sonrasında Rizespor ile oynayacakları karşıaşma için hazırlıklara bir an önce başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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