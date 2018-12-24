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Bülent Korkmaz: “Kazanılan 1 puan iyidir”

Bülent Korkmaz: “Kazanılan 1 puan iyidir”
Bülent Korkmaz: “Kazanılan 1 puan iyidir”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe’nin durumu ne olursa olsun alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, kazanılmış bir puanın sevindirici olduğunu söyledi. 

Ligde kazanılan her puanın önemli olduğunun altını çizen Korkmaz, “Fenerbahçe'nin durumu ne olursa olsun büyük takım. Aldığımız 1 puan ve totalde ilk yarıyı kapattığımız 27 puan bizim için önemliydi. Eksik ve sakat oyuncularımıza rağmen onların yerine oynayan oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Artık ikinci yarıya iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

İsa Akar - Sabri Çağlar
 

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