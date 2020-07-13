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Bülent Korkmaz: 'Önemli olan kazanmaktı'

Bülent Korkmaz: 'Önemli olan kazanmaktı'
Bülent Korkmaz: 'Önemli olan kazanmaktı'

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 4-3 kazandıkları Başakşehir maçı sonrası, "Önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde iki tane daha önemli maç var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor olur" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 32. Haftasında 4-3 kazandıkları Başakşehir maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Korkmaz, “Mağlup duruma düşmemize rağmen iyi bir oyunla ilk yarıyı 3-1 kapattık. Maalesef bu sene bunu yaşıyoruz. O stres, o baskı. Geçmişten gelen o kaybetme ve kazanamama duygusu oyuncuların üzerinde bir stres baskı oluşturuyor. 3-1'lik skoru tutamadık.

Yaptığımız analizlerde de yediğimiz gollerde özellikle geri paslara dikkat edecektik. Öyle iki tane gol yedik. Ama sonunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde iki tane daha önemli maç var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor, seneye Süper Lig'de olan bir Konyaspor olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Ramazan Çetin
 

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