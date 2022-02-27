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Bülent Korkmaz ve Gedson Fernandes, Galatasaray'a karşı

Bülent Korkmaz ve Gedson Fernandes, Galatasaray'a karşı
Bülent Korkmaz ve Gedson Fernandes, Galatasaray'a karşı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, eski takımı Galatasaray’a rakip oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınmada Fernandes'e ıslık çalarak tepki gösterdi.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, eski takımları olan Galatasaray'a karşı mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda hem futbolcu hem teknik adamlık görevi yapan Korkmaz bu sene daha önce Alanyaspor'un başındayken de Galatasaray'a karşı oynamıştı. Alanya, İstanbul'daki müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Gedson Fernandes ise ilk kez sarı-kırmızılılara rakip oldu. 23 yaşındaki futbolcu karşılaşmaya 11'de başladı.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca ısınmada Gedson Fernandes'i ıslıklayarak tepki gösterdi.

Oğuzhan Ort

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