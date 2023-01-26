Bülent Ünder: 'Kulüp başkanları artık daha seviyeli tartışmalara girmeli'

Eski milli futbolcu, Teknik Direktör Bülent Ünder, D-Smart'ta yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Faik Gürses'in sorularını yanıtlayan Ünder, "Futbolculuk dönemimde Avrupa Kupaları'na sadece birinciler gidebiliyordu. İkinci olmak içimizde burukluk oluşturuyordu. Devre arası kampında, televizyonda kupanın özü meydana çıkınca biz bu turnuvaya girebilir miyiz diye düşünmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray değerlendirmesi

Galatasaray'ın mevcut durumunu da değerlendiren Ünder, "Sezon başında birbirini tanımayan bir oyuncu grubu vardı. Ancak maçları izlerken takımda bir ışık olduğunu görebiliyorduk. Okan Buruk sezon başında çok fazla eleştiri almasına rağmen hiç sesini çıkarmadı. Camiaya sakinlik mesajı vererek, takıma birlik ve beraberliği aşılayarak takımı bizim istediğimiz seviyeye ulaştırdı. Ancak tam anlamıyla düzlüğe çıkmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray takımında, rakip analizi yapılırken ilk 11'de oynayan oyuncu grubu da değişkenlik gösteriyor. Fenerbahçe maçında rakipten kazanılan topları hızlı bir şekilde hücuma kazandırarak sonuca gittiler. Bu çok riskli bir oyun tarzıdır ancak risk almadan da başarıya ulaşamazsınız. Oyuncu grubu, ilk 11 de oynamadığı zaman bu durumu problem etmiyor. Juan Mata bile oyuna genelde sonradan girmesine rağmen sorun yapmıyor. Bir takımda bunu sağladığınız zaman başarı gelmemesi mümkün değil. Galatasaray'ın hangi mevkiere karşı bir zaafı varsa onlar giderilmelidir. Bana göre bir sıkıntı yok ancak ‘her ihtimale karşı transferleri' yapılabilir. 6-7 Futbolcuya teklif geliyorsa dahi işin içine çomak sokmaya gerek yok. Bugün gelen teklif sezon sonu da gelir" şeklinde konuştu.

"Kulüp başkanlarının artık daha seviyeli tartışmalara girmeleri lazım"

Kulüp başkanlarının artık daha seviyeli tartışmalara girmeleri gerektiğine vurgu yapan Bülent Ünder, "Sonuçta kültürlü ve elit insanlar. Bu tarz gerginliklerden taraftarlar da kendilerine bir paye çıkarır. Ekran karşısında herkes karşısındakini eleştiriyor ancak toplantı salonunda bir araya geldiklerinde sarılıyorlar. Demek ki o kadar lafı etmeden önce bir araya gelip bir karar alınsa, her iki takıma fayda sağlayacağı gibi, alt liglere kadar olumlu etki eder. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe rekabeti, Türkiye'nin tartışmasız en iyi rekabetleridir. Zamanında biz maç yapardık sonra gider aynı mekanda hep beraber yemek yerdik. Biz böyle büyüdük ve bizimle beraber olan insanları da bu şekilde büyütmeye çalıştık ancak günümüzün yöneticilerinin el frenini çekmesi gerekiyor. Birbirimize saldırmanın bir anlamı yok. Kulüp başkanlarının barış dolu mesajlar vermesi, tribündeki taraftarları da olumlu bir şekilde etkileyecektir. Bizim dönemimizdeki saygı dolu mesajlar ne yazıktır ki günümüzde yok" cümlelerine yer verdi.

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