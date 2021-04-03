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Bülent Uygun: 'Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik'

Bülent Uygun: 'Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik'
Bülent Uygun: 'Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fatih Karagümrük maçının ardından, “Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik” dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonunda değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Gerçekten güçlü bir takıma karşı fazla pozisyon vermeden ve 40 dakika 10 kişi oynadığımız bir maçta penaltımız da verilmedi. Sabo ile girdiğimiz bir pozisyonda kaleci muhteşem bir şekilde çıkardı. Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik. O nedenle futbolcularımı tebrike diyorum. Daha önümüzde kazanılması gereken birçok puan, birçok maç var. Takımımızla birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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