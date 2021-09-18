Bülent Uygun: 'Rakip hak ederek kazandı'

Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Güçlü bir takıma karşı deplasmanda galip gelip puan veya puanlar almak için gelmiştik. Özellikle penaltıdan sonra yediğimiz ikinci golden sonra devre arasında taktik değişikliğine giderek golü de bulduk ama gole girdiğimiz, kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Rakip hak ederek kazandı. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçları kazanarak taraftarlarımızdan özür dileyeceğiz” diye konuştu.

Umutcan İşledici

