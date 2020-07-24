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Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı

Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı
Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Özel Kalem Müdürü Denitsa Jeleva’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı.

Özel Kalem Müdürü Jeleva'ya dün yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un 14 günlük ev karantinasına alındığı belirtilirken, kendisinin ve ekibindeki tüm çalışanların da testlere tabi tutulacağı kaydedildi. Borisov'a yapılacak test sonucunun daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Dört gün önce başbakanlıkta çalışan iki memurun korona virüs taşıyıcısı olduğunun anlaşılması üzerine başbakanlık binası bir günlüğüne kapatılıp dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmişti.

Nahit Doğu

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