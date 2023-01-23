Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Bulgaristan'ın Türkiye sınırında bulundan Elhovo kentinde bir araya geldi. Avusturya Başbakanı Nehammer, Cumhurbaşkanı Radev ile helikopterle Bulgaristan-Türkiye sınırında incelemelerde bulunurken, kaçak göçmenlerle sohbet etti. Kaçak göçmenler konusunda yapılanlar hakkında bilgi alan Nehammer, sınırda görev yapan birliklerden bilgi alarak, kullanılan teçhizatı inceledi.

Nehammer yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen sorunun Avrupa'nın ortak bir problemi olduğunu belirterek, Bulgaristan ile Romanya'nın Avrupa Birliği (AB) dış sınırlarını korumada tek başına bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti. Nehammer, sınırın güvenliği ve korunması için Avrupa Komisyonu'ndan 2 milyar euro kaynak isteyeceğini bildirdi.

Avusturya, Bulgaristan'ın Schengen üyeliğine olumsuz bakıyor

Schengen bölgesine değinen Nehammer, “Schengen sistemi şu an büyük krizde. 2015 yılında Almanya, Avusturya ve Çekya ile sınırına kontrol uyguladı. Çekya ilk defa Slovakya ile arasında sınır kontrolüne geçti. Avusturya, Schengen'in iç kesiminde bulunsa da sınır polisleri sıkı kontrol uyguluyor. İlk olarak sınırları iyi kontrol etmemiz gerekir. AB'nin dış sınırlarını denetleyen ülkelerin mülteci baskısına nasıl karşı koyduğunu görmemiz gerekir” ifadelerini kullanarak, Bulgaristan'a bu aşamada Schengen'in hala açılmayacağının imasını verdi.

"Dört ay içinde kaçak mültecilere karşı operasyonlarda 4 Bulgar polisi hayatını kaybetti”

Cumhurbaşkanı Radev ise yaptığı açıklamada, "Dört ay içinde kaçak mültecilere karşı operasyonlarda 4 Bulgar polisi hayatını kaybetti, onlarca polis yaralandı. Bulgaristan hızlı ve kararlı önlemler aldı. Türkiye ve Yunanistan ile üst düzey görüşmeler yaptık” dedi.

Bulgaristan ve Türkiye'nin birlikte, yasadışı göçmen kaçakçılığına karşı ortak yürüttüğü “Havala” operasyonuna değinen Radev, “Çok güçlü, çok iyi teşkilatlı, AB'nin farklı ülkelerinde üyeleri olan yasadışı mülteci kaçakçılığı ile uğraşan uluslararası organize suç örgütlenmesiyle karşı karşıyayız. Kaçakçıların bir kısmı AB ülkelerinden. O yüzden bu AB'nin ortak problemidir” dedi.

Sevda Bilge



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