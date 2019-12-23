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Bulgaristan Müslümanları, Uygurlar'a uygulanan asimilasyonu kınadı

Bulgaristan Müslümanları, Uygurlar'a uygulanan asimilasyonu kınadı
Bulgaristan Müslümanları, Uygurlar'a uygulanan asimilasyonu kınadı

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Müslümanlara uygulanan asimilasyon politikasını kınadı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, "Çinli yetkililerin ülkenin Doğu Türkistan bölgesindeki Müslümanlara karşı uyguladığı asimilasyonu, fiziki ve psikolojik şiddeti kınıyoruz“ ifadelerini kullandı.
Doğu Türkistan'daki Uygur Müslümanlarının başına gelenlerin insanlığa karşı bir suç teşkil ettiği belirtilen Bulgaristan Başmüftülüğünün açıklamasında, asimilasyon girişiminin soykırımla eşdeğer olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Uygur Müslümanlarına karşı yürütülen yok etme politikasının Bulgaristan'daki Müslümanlara 30 yıl önce totaliter komünist rejim sırasında yaşadıkları kara günleri hatırlattığı vurgulandı.

Nahit Doğu

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