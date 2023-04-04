Bulgaristan Parlamento seçimleri için Trakya'dan 12 bin 682 oy kullanıldı

Çorlu ve Ergene'de kurulan toplam 14 sandığın yanı sıra Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa, Kapaklı, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde sandıklar kurularak oy verme işleminin gerçekleştirildiğini kaydeden Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, partilerine Çorlu'dan 4 bin 354, Ergene'den bin 824, Kapaklı'dan 754, Süleymanpaşa'dan 637, Saray'dan 451 ve Çerkezköy'den de 435 olmak üzere Tekirdağ il genelinden 8 bin 455 oy verildiğini açıkladı. Çetin, "Trakya bölgesinde oy Kırklareli'nin merkezi ile ilçe ve beldelerinde kullanılan oylar da dahil edildiğinde Trakya bölgesinden HÖH'e toplam destek 12 bin 122 oy olarak ortaya çıktı. Türkiye genelinde ise kullanılan 65 bini aşkın oyun 60 binden fazlası Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi için kullanıldı” dedi.

Serdar Şahin

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