İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu
Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

Türkiye'deki ihracat yoğunluğuna bağlı yaşanan tır kuyrukları Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yansıdı.

Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu - Tıkla İzle

Bulgaristan'ın tır çıkış işlemlerine yavaş cevap vermesine bağlı olarak Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre tır kuyruğu oluştuğu görüldü. Türkiye'de artan ihracata bağlı olarak Edirne'deki sınır kapılarında uzun tır kuyrukları oluştu. Bulgaristan tarafının tır alımında yetersiz kalması ve işlemleri yavaş yürütmesi sebebiyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda başı sonu gözükmeyen kuyruklar tır sürücülerini zor durumda bırakıyor. Tır sürücüleri, gümrükten geçmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Özlem Ceylan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.