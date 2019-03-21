İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulgaristan sınırında yakalandı: Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL

Bulgaristan sınırında yakalandı: Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL
Bulgaristan sınırında yakalandı: Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda 2 milyon 500 bin TL değerinde 8 kilogram 881 gram kokain ele geçirildi.

Bulgaristan sınırında yakalandı: Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL - Tıkla İzle

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünde yürütülen saha çalışmaları esnasında çıkış tır peronlarında gümrük denetiminden kaçırılmak amacıyla gizlenen şüpheli bir valiz olduğu tespit edildi. 

Muhafaza ekiplerince açılan şüpheli valizde 8 paket olduğu görüldü. Paketlerin içerisinde bulunan 8 kilogram 881 gram maddenin kokain olduğu anlaşıldı.

Piyasa değeri 2 milyon 550 bin TL 

Olayla ilgili savcılıktan alınan talimat üzerine kokaine el konulurken, söz konusu uyuşturucu maddeyi çanta içerisinde Hamzabeyli Gümrük Sahası'na bırakan şahsın ve aracın tespitine yönelik çalışmalara başlandı.
Geriye dönük Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) kayıtlarında yapılan incelemelerde, uyuşturucunun bulunduğu bölgede hareketleri şüpheli bulunan bir araç ve sürücüsü tespit edilerek saha içinde fiziki takibe alındı. Şüpheli şahsın gümrük işlemlerini tamamlamasına rağmen sahayı terk etmediği görüldü. Bir süre sonra uyuşturucu maddelerin yakalandığı yere doğru giden şahıs, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bölmeyi açtığı esnada işçi kılığında konum alan gümrük muhafaza personelince gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.  

Koray Ustabaşı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.