Bulgaristan unsurlarınca dövülerek yarı çıplak halde ölüme itilen göçmen donarak hayatını kaybetti

Bulgaristan unsurları dövdüğü iki göçmeni yarı çıplak halde Edirne sınırına itti. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal Köyü'nde Bulgaristan sınırında hareketsiz halde bulunan göçmenlerin görülmesinin ardından olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulans ekibi ilk yaptığı belirlemede göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi. Donmak üzere olduğu belirlenen göçmen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Donarak hayatını kaybeden göçmenin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa



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