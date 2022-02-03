Bulgaristan ve Romanya'dan öğrenciler GZT-TİKA işbirliğinde medya eğitimi aldı

Sosyal medya kullanım becerileri, medya okuryazarlığı, grafik tasarım, video içerik üretimi, hikaye anlatımı gibi konular başta olmak üzere GZT ekibinin çalışma yönergeleriyle buluşan öğrenciler, atölye programına da katıldı. İçerik üretim süreçlerine uygulamalı biçimde tanıklık edilirken öğrencilerin bizzat içerik üretmesi için de özel GZT içerikleri hazırlandı.

GZT'nin her günün en önemli 5 haberini verdiği formatı ‘Bugün Bilmeniz Gereken 5 Şey'i atölye çalışmalarında başarılı olan 5 öğrenci sundu. Türkiye'deki sosyal medya kullanım alışkanlıklarını kendi ülkeleriyle kıyaslama imkanı da bulan öğrenciler, programı Romanya ve Bulgaristan'daki öğrenci arkadaşlarıyla da paylaşacaklarını ifade etti

Programı ‘anlatılacak hikayemiz var' şeklinde özetleyen GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, iki günlük eğitime dair düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

“Albayrak Medya Grubu'nun yeni medya markası GZT olarak bizler için oldukça anlamlı bir projeye imza atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bulgaristan ve Romanya'dan TİKA'yla işbirliğimiz sonucunda gelerek iki gün boyunca misafir ettiğimiz genç soydaşlarımız ile dijital yayıncılık alanında elde ettiğimiz tecrübeyi paylaştık. Coğrafya olarak anlatılacak çok hikayemiz olduğunu düşünüyorum; bu hikayeleri yeni medya saiklerini öncelikleyerek anlatmak doğru sonuca ulaştıracaktır.

Günde 5 milyon kişiye ulaşarak dijital alt markalarımızla birlikte yeni medya alanında bir habitat oluşturan GZT olarak bu tanıma takipçilerimizi de eklemek öncelikli hedeflerimizden biri. Bu gibi etkinliklerle GZT bakış açısının hem içerik üretici adaylara hem de medya okur-yazarlarının nitelik kazanmasına aşılanacağını düşünüyoruz.”