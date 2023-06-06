Bulgaristan'da 5 seçimin ardından hükümet kuruldu



Son 2 yılda 5 kez sandık başına giden Bulgaristan'da Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) ve Demokratik Güçler Birliği (SDS) ittifakı ile Değişime Devam Ediyoruz (PP) ve Demokratik Bulgaristan'ın (DP) koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmasının ardından Başbakan Nikolai Denkov liderliğindeki hükümet, Bulgaristan parlamentosundan güvenoyu alarak resmen kuruldu.

Bulgaristan parlamentosunda yapılan oylamaya, 240 milletvekilinden 201'i katılırken, 132 milletvekili Denkov liderliğindeki hükümete “evet”, 69 milletvekili ise “hayır” oyu verdi.

Parlamentoya seslenen Denkov, "Bugün, ülkemizde düzenli bir hükümet olmasını isteyen milyonlarca Bulgar'a umut verebileceğimiz gün" ifadelerini kullanarak, kabinesinin "Önemli kararları verme ve bunların sorumluluğunu üstlenme cesaretine ve uzmanlığına" sahip olacağını söyledi. Denkov, kabinesinin ilk görevinin 2023 bütçesine meclis desteği sağlamak olacağını söyledi.

Denkov, GERB-SDS ittifakı ile yapılan koalisyon anlaşması kapsamında önümüzdeki dokuz ay boyunca hükümete liderlik edecek. Denkov daha sonra GERB'nin başbakan adayı eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Maryia Gabriel'e başbakanlık görevini devredecek.

Bulgaristan'da son yapılan erken genel seçimlerde, oyların yüzde 26,54'ünü alan GERB-SDS 69, oyların yüzde 24,61'ini alan PP-DB 64 sandalye kazanmıştı.

Bulgaristan'daki siyasi kriz

Bulgaristan'da 22 Haziran 2022'de Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti, mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz, meclisteki diğer partilerin de hükümet kuramamasıyla derinleşmiş, geçtiğimiz sene 2 Ekim'de sandığa gidilmişti. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçimi ilk sırada tamamlayan GERB'e hükümeti kurma görevi vermiş, GERB başarısız olmuştu. Radev'in daha sonra görevi verdiği PP-DP ittifakı da hükümeti kuramazken, son olarak BSP de verilen görevi gerçekleştirememişti. Radev, meclise giren 7 siyasi partiden 3'ü koalisyon hükümeti kurma girişiminde başarısız olunca yeniden seçime gidilmesine karar vermişti. Siyasi kriz nedeniyle AB ve NATO üyesi Bulgaristan'ın euro bölgesine geçişi 2025'e ertelenmiş, Avusturya ve Hollanda, Bulgaristan'ın Schengen bölgesine kabul edilmesini engellemişti.

Öte yandan, ülkede 4 Nisan 2021, 11 Temmuz 2021 ve 14 Kasım 2021'de yapılan genel seçimlerin ardından da hükümeti kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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