Bulgaristan'da açılma kararından sonra Covid-19 vakaları arttı

Bulgaristan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirlerin hafifletilmesine karar verilmesi ile ülkedeki kafeterya, lokanta ve oyun salonları 1 Mart tarihinden itibaren açılmıştı. Kafeterya, lokanta ve oyun salonlarının açılmasının ardından korona virüs vakalarında artış yaşandı. Vaka sayılarının ve virüs kaynaklı can kaybının hızla artması karşısında sağlık yetkilileri endişelerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, son 24 saat içinde 2 bin 774 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 269 bin 579'a ulaştığını belirterek, ülkenin birçok bölgesinde durumun ciddi boyutlara ulaştığını kaydetti.

Korono virüsle mücadele amacıyla kurulan Ulusal Operasyonel Merkezi ve Askeri Tıp Akademisi Başkanı Profesör Vensislav Mutafçiyski, vaka ve ölüm oranlarının hızla yükseldiğini kaydederek, hastanelerde boş yatakların bitmek üzere olduğunu hatırlattı. Ülke genelinde durumun iyiye gitmediğini ve tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Mutafçiyski, vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle hastanelerin kapasitesini tükendiğini ifade etti.

Nahit Doğu