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Bulgaristan'da bayram namazı açık alanlarda kılındı

Bulgaristan'da bayram namazı açık alanlarda kılındı
Bulgaristan'da bayram namazı açık alanlarda kılındı

Bulgaristan'da Ramazan Bayramı namazı, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında açık alanlarda kılındı.

Bulgaristan’da bayram namazı açık alanlarda kılındı - Tıkla İzle

Bulgaristan'da Ramazan Bayramı namazı, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında meydanlarda ve futbol sahalarında kılındı. Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali şehrinde bayram namazı, Merkez Camisi'ne yakın halı sahada, sosyal mesafe kuralına uyularak ve maske takılarak eda edildi. Çoğu Müslümanın namazın ardından temas kurmadan bayramlaştığı görülürken, bazıları ise kollarını tokuşturarak bayramlaştı.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet namazın ardından yaptığı açıklamada, ”Bu sene farklı bir Ramazan yaşadık, ardından da farklı bir bayram idrak ettik. Bulgaristan'da yaklaşık 2 haftadır camilerimizde sosyal mesafeye dikkat ederek ve maske takarak toplu olarak cemaatle namazlarımızı eda ediyoruz. Bugün de aynı şekilde sosyal mesafeye dikkat edelim düşüncesiyle halı sahada, açık alanda Bayram Namazını eda etmiş olduk” dedi.

Kırcaali'de olduğu gibi ülkenin diğer şehirlerinde de bayram namazları, spor sahalarında ve ya meydanlarda açık havada kılındı.

Nahit Doğu

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