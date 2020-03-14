Bulgaristan'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ilan edilen bir aylık olağanüstü halden (OHAL) sonra vatandaşlar sokağa çıkmaktan çekinirken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 66 yaşındaki kadının eşinin de bugün virüse yenik düştüğü açıklandı. Ulusal Kriz Merkezi, halihazırda ülkede korona virüs vaka sayısının 31 olduğunu duyururken, yüzlerce vatandaşın da testlere tabi tutulmaya devam edildiğini açıkladı.

Ülkede dün ilan edilen OHAL kapsamında gıda satan dükkanlar ve eczaneler dışında tüm alış veriş merkezleri kapatıldı.

Nahit Doğu

