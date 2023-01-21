Bulgaristan'da hükümet kurma çabaları çıkmaza girdi: Erken seçime gidiliyor

Bulgaristan'da Ekim ayında yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurma süreci başarısız sonuçlandı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümeti kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Genel Başkanı Korneliya Ninova'ya vermişti. Sosyalistlerin Genel Başkanı Korneliya Ninova "liderler toplantısı" başlığı altında bugün bütün partilerin liderlerini görüşmeye davet etti. Toplam yedi partinin bulunduğu meclisten sadece üç partinin lideri bugün BSP ile müzakere masasına oturdu. İki yıldan beri meclise girmeyen GERB lideri Boyko Borisov'un şahsen gelmesi “hükümet ortaklığına sıcak bakıyor” izlenimi oluştursa da, partiler anlaşamadı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Mustafa Karadayı, diğer parti liderlerinin gelmemesinden dolayı, ülkenin yeni erken genel seçimlere gideceğini söyleyerek, "Erken genel seçimlere gidiyoruz. Önümüzdeki meclis de bundan önceki dört meclise benzeyecek. Yine hükümet oluşturmak için iki partinin sayısı yeterli olmayacak. Yine de diyalog gerekir. Ultimatom ve koşullu diyalog zamanı değil. 3 yıldan beri içinde bulunduğumuz politik krizi çözmeden hiç bir krizin üstesinden gelemeyiz" dedi.

Sevda Bilge



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