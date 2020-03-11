İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulgaristan'da korona virüsten ilk ölüm

Bulgaristan'da korona virüsten ilk ölüm
Bulgaristan'da korona virüsten ilk ölüm

Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Bulgaristan'da ilk ölüm yaşandı. Dün başkent Sofya'daki Pirogov Hastanesinde korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşındaki bir kadının bugün hayatını kaybettiği açıklandı. Bakanlar Kurulu'na bağlı Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kadının eşinde de korona virüs tespit edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un son Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettiği tıbbi malzemelerin bir kısmının ülkeye geldiği ifade edildi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Boyko Penkov, Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye'den gönderilen ve korona virüsle mücadelede kullanılacak ürünleri inceledi. Bakan Yardımcısı Penkov, Türkiye'den bugün gönderilen 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum ve 100 bin gözlüğün bölge hastanelerine dağıtılacağını kaydetti.

Öte yandan Bulgaristan'da son verilere göre 7 korona virüs vakası bulunuyor.

Nahit Doğu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.