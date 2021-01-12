Bulgaristan'da parlamento seçimleri için Türkiye'de açılacak sandık sayısı tartışması

Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan'da Mart ayında yapılacak parlamento seçimleri için İstanbul, Bursa ve İzmir'de açılacak sandık sayısının arttırılmasını talep etmişti. Ülkedeki aşırı milliyetçiler ise söz konusu talebe karşı çıkarak, Türkiye'de açılacak sayının 35 ile sınırlı kalmasını istedi. İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) Partisi'nin ortağı Birleşik Vatanseverler Koalisyonu'nda yer alan İç Makedon Devrimci Örgütü (VMRO), Türkiye'de açılacak sandık sayısının sınırlandırılması gerektiğini öne sürdü.

VMRO Genel Başkan Yardımcısı İskren Veselinov, 2015'te milliyetçi partilerin çabaları ile Türkiye'deki sandık sayısının 35'e düşürüldüğünü hatırlatarak, böylece Türkiye'nin Bulgaristan politikası üzerindeki etkisinin azaldığını iddia etti. Veselinov, Bulgaristan'ın çıkarları için Türkiye'de açılacak sandık sayısının çoğaltılmaması gerektiğini savundu.

“Sandık sayısı yetersiz”

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamento seçimleri öncesi yurtdışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına ait sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan Türklerini temsilen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu katıldı. Toplantıda, salgın koşulları altında yapılacak seçimlerde oy kullanma yöntemlerinin belirlenmesi ve açılacak sandıkların sayısı gibi konuları öne çıkaran Mutlu, Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de açılacak sandık sayısının yetersiz kaldığını söyledi.

Bulgaristan'da yürürlükte olan Seçim Yasası'na göre, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde 35'ten fazla seçim sandığı açılamıyor. Yasadaki söz konusu madde, aşırı milliyetçi siyasi oluşumların baskısı sonucu kabul edilmişti.

Nahit Doğu