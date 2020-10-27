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Bulgaristan'da rekor sayıda Covid-19 vakası kaydedildi

Bulgaristan'da rekor sayıda Covid-19 vakası kaydedildi
Bulgaristan'da rekor sayıda Covid-19 vakası kaydedildi

Bulgaristan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte kaydedilen 2 bin 243 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Bulgaristan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı keskin bir şekilde artışa geçti. Ülke genelinde son 24 saat içinde 2 bin 243 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 40 bin 132'ye yükseldi. Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 136'ya ulaşırken, Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali bölgesinde ise korona virüsten ölenlerin sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

Büyükşehirlerdeki hastanelerin yoğun bakımlarında yer kalmadığı açıklanırken, ülkenin en büyük sağlık merkezi olan başkent Sofya'daki Pirogov Hastanesi'nde 61 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı duyuruldu. Hastane Müdürü Profesör Asen Baltov, sağlık merkezine bağlı 3 kliniği kapatmak zorunda kaldıklarını, korona virüslü hastaların tedavi görmediği bölümlerde çalışmak için tıp öğrencilerinden yardım isteyebileceklerini belirtti.
Ulusal Kriz Merkezi'nden Nikolay Vitanov ise vaka sayısındaki artışın devam edeceğini vurgulayarak günde 2 bin vaka görülmesinin ülkenin sağlık sistemini ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Nahit Doğu
 

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