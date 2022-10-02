Bulgaristan'da sandık çıkış anketine göre, GERB genel seçimleri ilk sırada bitirdi

Bulgaristan'da son 18 ayda dördünce kez düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), genel seçimleri ilk sırada bitirdi. Gallup International ve Alpha Research tarafından yapılan çıkış anketlerine göre, GERB oyların yüzde 24,6 ile yüzde 25,5'ini alması beklenirken, GERB'nin rakibi, haziran ayında çöken koalisyon hükümetinin lideri Kiril Petkov'un Değişime Devam (PP) Partisi'nin ise oyların yüzde 18,9 ile yüzde 19.9'unu alacağı tahmin ediliyor. Meclisteki 3'üncü parti ise oyların yüzde 14,4 ile yüzde 14,8'ini alması beklenen üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi oldu.



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