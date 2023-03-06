Bulgaristan'da tekvandoda 10 madalya

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Bulgaristan Açık Tekvando Turnuvası'nda, Türkiye'yi 12'si erkek, 8'i kadın olmak üzere 20 sporcu temsil etti. Milli sporcular, 2'si altın, 2'si gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Deniz Dağdelen (54 kg), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kg)

Gümüş: Merve Dinçel (49 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg)

Bronz: Rukiye Yıldırım (49 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kg), Ferhat Can Kavurat (68 kg), Muhammet Emin

Yıldız (74 kg), Hüseyin Kartal (80 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg)

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