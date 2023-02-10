İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bulgaristan'da tüm kamu kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi

Bulgaristan'da tüm kamu kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi
Bulgaristan'da tüm kamu kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi

Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle Bulgaristan'daki tüm kamu kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 18 binden fazla can kaybına yol açan depremler nedeniyle Türkiye'ye dayanışma mesajları gönderiliyor. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Bulgaristan ülkemizle dayanışma göstermek üzere bütün kamu kuruluşlarında bayrakları yarıya indirmiştir. Bu zor zamanda sergiledikleri iyi dostluk ve dayanışma için komşumuz Bulgaristan'a teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.