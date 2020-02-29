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Bulgaristan'dan Türkiye sınırına jandarma takviyesi

Bulgaristan'dan Türkiye sınırına jandarma takviyesi
Bulgaristan'dan Türkiye sınırına jandarma takviyesi

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, olası bir mülteci akınına önlem olarak Türkiye sınırına ek jandarma ekipleri gönderdi.

Türkiye'nin Suriye'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırının ardından Avrupa sınır kapılarını açması nedeniyle, Bulgaristan güvenlik önlemlerini artırdı. Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Türkiye ile sınır bölgesine takviye jandarma ekipleri yerleştirildiğini belirtti.

Halihazırda Bulgar sınırına yönelik bir mülteci akınının gözlenmediğini aktaran Mladen Marinov, bundan bir ay önce olduğu gibi yalnızca tekli sınır geçme girişimlerinin devam ettiğini ifade ederken, Türk yetkililerle kesintisiz bir şekilde iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Nahit Doğu

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