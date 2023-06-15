Bulgaristan'ın 'Schengen vizesi' uygulaması tır şoförlerini isyan ettirdi

Bulgaristan tarafından 12 Mayıs tarihinde Schengen vizesi ile birlikte Bulgaristan üzerinden Schengen ülkelerine yolculuk yapacak diğer ülke vatandaşlarının ülkeden transit geçebilmeleri için mevcut Schengen vizeleri ile öncelikli olarak vize alınan Schengen ülkesine giriş yapmaları gerektiği yönünde karar alındı. Schengen vizesi ile ülkesinde yük boşaltma ve taşımasına da müsaade etmeyen Bulgaristan hükümetinin bu konuda kendi vizesini istemesi, uluslararası taşımacılık yapan firmaları ve şoförleri zora soktu.

Adeta çıkmaza girdiklerini ve bu kasıtlı uygulamaların genellikle Türk firma ve şoförlerine yapıldığını ifade eden Transport Dünyası Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Hakan Yücel, "Bulgaristan her zamanki gibi bize sıkıntıları yaşatmaya devam ediyor. 20 Mayıs'tan itibaren Türk tır şoförlerine yapmış olduğu sıkıntılı vize uygulamasında Schengen vizesi bitmiş bir arkadaşımız tekrardan bu vizeyi aldığı zaman Bulgaristan kendi ülkesinden geçebilmesi için kendi vizesini istiyor. Ayrıca vizeyi almış olduğun Schengen ülkesine gidip orada pasaportun kaşe görecek, tekrardan dönüp buradan geçiş yapmana izin veriyor. Bulgaristan, Avrupa Birliği ülkesi ama Schengen ülkesi olmadığı için kendi uygulamalarını bize zorlaştırarak sıkıntı oluşturmaya devam ediyor. Bu konuda muzdaribiz. Transport şoförleri olarak vize serbestisi istiyoruz. Bulgaristan ilk geçişte kendi vizesini şart koşuyor. Yük boşaltacaksan eğer yine kendi vizesini istiyor. Türk şoförlerine yapmış olduğu bir uygulama bu. Yük taşıyan firmalarımız oraya gidip gelemiyor" dedi.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan

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