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Bulgaristan'ın tek Türk asıllı valisi Günay Hüsmen korona virüse yakalandı

Bulgaristan'ın tek Türk asıllı valisi Günay Hüsmen korona virüse yakalandı
Bulgaristan'ın tek Türk asıllı valisi Günay Hüsmen korona virüse yakalandı

Bulgaristan’daki tek Türk asıllı vali olan Günay Hüsmen, korona virüse yakalandığını açıkladı.

Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde görev yapan, ülkenin tek Türk asıllı valisi Günay Hüsmen; sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Hüsmen yaptığı açıklamada, “Bugün kendimi halsiz hissettim ve ardından hemen PCR testi yaptırdım. Tüm tedbirlere uymama rağmen maalesef test pozitif çıktı. Benimle temasta olanlar, ilk belirtileri hissettikleri anda test yaptırsınlar ve kendilerini karantinaya alsınlar” dedi.
Ülke genelinde son 24 saat içinde 3 bin 414 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 90 bin 725'e yükseldi.

Nahit Doğu
 

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