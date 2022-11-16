Bulgarlar giysi ve deterjanını Kırklareli'den karşılıyor

Euro yükselişini sürdürürken, Bulgaristan'da ürünlerin pahalılığından şikayetçi olan halk Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Hem kendi araçlarıyla hem turlar ile Kırklareli'ne gelen Bulgarlar, kentte alışveriş yaptı. Sabahın erken saatlerinde kente akın eden Bulgarlar, soluğu Çarşamba Pazarı'nda alarak araçlarını doldurdu. Şehrin hemen hemen her noktasında Bulgaristan plakalı araçlar olduğu görüldü.

Pazar Esnafı Yahya Şentürk, Bulgarların Kırklareli'de iyi alışveriş yaptığını belirterek, ”Bulgarlar geliyor pazarlık yapmaya, esnaf mutlu. Balık alıyorlar, sebze meyve alıyorlar, iyi alışveriş yapıyorlar. Komşuyuz burada, gelsinler alışveriş yapsınlar” dedi.

Hüseyin Çanlı

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