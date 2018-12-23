İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulut: '2018'i güzel şekilde kapattık'

Bulut: '2018'i güzel şekilde kapattık'
Bulut: '2018'i güzel şekilde kapattık'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bursaspor karşılaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik. Bursaspor deplasmanı kolay değil. 2018’i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019’a da güzel şekilde giriş yaparız” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Zor deplasmanda maça istediğimiz şekilde başladık. Yediğimiz basit hatadan gol vardı. İkinci yarıya iyi giriş yaptık ve golü bulduk. Güzel bir gol attık. Hücum anlamında iyi değerlendirseydik 2. golü de bulabilirdik. Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik. Bursaspor deplasmanı kolay değil. Taraftarlar takımlarını en iyi şekilde destekliyorlar. 2018'i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019'a da güzel şekilde giriş yaparız” dedi.
Bulut, VAR sistemi ile ilgili soruya ise, ‘Yorum yok' yanıtını verdi.

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.