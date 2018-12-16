Bulutların altında masalsı hayat

Denizden 250 metre yükseklikte bulunan ve dört tarafı kapalı çanak seklindeki Kasaba Ovası'nda yılın büyük bölümünde sis görülebiliyor. Yaklaşık 3 ay boyunca izlenebilen bu eşsiz doğa olayı nedeniyle köylüler günün yarısını sis içinde geçiriyor.

Beyaz örtülü köyler

Kasaba Ovası ile çevresinde yer alan Dirgenler, Kasaba, Karadağ, Ortabağ, Ahatlı, Uğrar ve Kemer Mahallesi, Aralık'tan Mart sonuna kadar harika bir doğa manzarasına sahne oluyor. Sabah saatlerinde bölgede başlayan sis kümesi, öğle saatlerine kadar bölgeyi adeta beyaz bir örtüyle sarıp sarmalıyor.

Güneş 12'de görünüyor

Kasaba'da yaşan bir mahalle sakini “Buranın tabiriyle kör duman denir bu sise. Gece 1, 2 gibi başlar öğlen saat 12' ye kadar gece gibi üzerimize çöker. Sonra güneş net gözükür. Kış mevsiminde akşama kadar 4 saat güneş görüyoruz”. dedi.

Havanın sisli olmasının astım hastalarına iyi geldiğini belirten üretici Emin Karaca, saat 12 gibi sisin açıldığını ve güneşten fazla yaralanamadıklarını söylüyor.

Kasaba'nın çevresindeki seyir terasından manzarayı setretmeye gelenlerden Fatih Küçük, "Bu bölgede yaşıyorum. Doğa harikası bir yanı var. İnsanlarda bulutların üzerindeymiş hissini oluşturan bir durum. Sisin güzelliğiyle insanları cezbeden ve buraya çeken eşsiz bir yer." ifadelerini kullandı.

Diğer bir vatandaş ise, "Masalsı bir görüntüsü var. Sanki orada gizli bir kent varmış gibi. Keyifli bir yer. Bu noktanın Kaş'ın sahip olduğu eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu düşünüyorum" diye konuşuyor.

Talip Demirci



